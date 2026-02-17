Mense scolastiche | recupero degli insoluti vicino al 95% e nessuna esclusione dai pasti

A Rimini, il recupero delle rette delle mense scolastiche ha raggiunto quasi il 95% grazie all’impegno del Comune nel dialogare con le famiglie in difficoltà. Questa strategia ha permesso di evitare che bambini e bambine vengano esclusi dai pasti, mantenendo aperta la possibilità di pagare in modo flessibile. Un esempio concreto è rappresentato dalle soluzioni personalizzate adottate per gestire le insolvenze, che garantiscono il diritto di ogni studente a un pasto caldo senza sanzioni immediate.

Il Comune incassa la quasi totalità delle rette senza mai sospendere il pasto ai bambini. Bellini: “Nessuna discriminazione per motivi economici” A Rimini il recupero delle rette della mensa scolastica segue una strada chiara e ormai riconoscibile: nessuna bambina e nessun bambino viene mai escluso dal pasto e il dialogo con le famiglie è il primo strumento per riportare ordine nei pagamenti. È la “via riminese” al recupero degli insoluti, un modello che unisce fermezza amministrativa e tutela assoluta dei minori, e che consente al Comune di incassare quasi il 95% delle somme dovute senza escludere nessuna o nessuno.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Mense scolastiche, nuove linee nutrizionali: l’Asp Messina aggiorna le tabelle per i pasti degli studentiL’Asp di Messina ha aggiornato le tabelle nutrizionali delle mense scolastiche, introducendo nuove linee guida per garantire pasti equilibrati e adeguati ai fabbisogni degli studenti.

Mense scolastiche, fondi insufficienti per i pasti dei docentiA Latina, i fondi destinati alle mense scolastiche risultano insufficienti per coprire anche i pasti di docenti e assistenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.