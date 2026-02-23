Terre rare cosa prevede l’accordo tra India e Brasile per svincolarsi dalla Cina

Una nuova intesa tra due grandi Paesi, India e Brasile, per raggiungere la sovranità tecnologica e non dipendere dalle forniture della Cina. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, e il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, hanno firmato a New Delhi un accordo per l’esplorazione ed estrazione di minerali e metalli rari con nuovi investimenti e cooperazione tecnologica. L’obiettivo dell’alleanza è assicurare la fornitura di materie prime essenziali, come il litio e il niobio, principalmente. Lula da Silva ha dichiarato che “l’investimento in aumento e la cooperazione in materie di energie rinnovabili e minerali è nel cuore dell’accordo innovativo che abbiamo firmato. 🔗 Leggi su Formiche.net

Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina: ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rareIl Giappone ha deciso di estrarre terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla Cina.

Il business delle terre rare venezuelane che dalla Cina finiscono in Ue: tra miniere illegali, omicidi e distruzione delle riserve naturaliL'estrazione di terre rare venezuelane, fondamentali per la tecnologia e la transizione ecologica, attraversa un complesso percorso tra miniere illegali, conflitti e impatti ambientali.

Terre rare, l’Europa sfida la dipendenza dalla CinaL’Unione Europea punta a ridurre la dipendenza dalla Cina per le terre rare con il Critical Raw Materials Act, che prevede obiettivi ambiziosi per il 2030 e progetti strategici in Polonia, Francia e I ... milanofinanza.it

Terre rare, l’arma geopolitica della Cina: perché liberarsi da Pechino è difficile (la lezione del Giappone)Ricordate cosa ha fatto Xi Jinping quando Donald Trump ha minacciato dazi a tre cifre contro le merci cinesi? Esatto, ha contro minacciato limiti all'esportazione di terre rare. Ma non è la prima ... corriere.it

