Memorie di tannino | l' installazione in cui il legno si fa archivio di tracce gesto reiterato costruzione di memoria

La barricaia di Tenute Rubino, luogo in cui il tempo si deposita lentamente nella materia e il vino affina la propria identità, si trasforma in un campo attraversato da presenze silenziose. Con Memorie Di Tannino Tempo, sedimentazione, ricordo, Riccardo Masini firma il terzo capitolo della.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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