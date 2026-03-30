Martedì 31 marzo alle 10:00 si terrà presso la sede di ARCI Avellino APS la presentazione di

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la memoria collettiva rappresenta un patrimonio fondamentale per comprendere il presente e costruire il futuro. In un territorio come l’Irpinia, segnato da profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali, numerose esperienze di partecipazione civica, mobilitazione per i diritti e impegno sociale rischiano oggi di essere dimenticate o disperse. Memorie in movimento si propone di raccogliere, preservare e rendere accessibili testimonianze, documenti e materiali legati alle lotte per i diritti del lavoro, la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e l’uguaglianza di genere. Il primo focus... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - "Memorie in movimento", nasce l'archivio digitale delle lotte sociali, ambientali e di genere in Irpinia

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