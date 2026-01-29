Il Castello Alfonsino apre le porte per far ascoltare le sue voci | Memorie di guerra

Il Castello Alfonsino apre le sue porte sabato 31 gennaio alle 16:00. Per tutta la giornata, i visitatori possono entrare in un luogo che racconta storie di guerra, assedi e silenzi. L’obiettivo è far ascoltare le voci di un passato che ancora vive tra le sue mura. Un evento che promette di portare in città un po’ di storia e di memoria, con incontri e testimonianze che si susseguiranno nel forte.

BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026 alle 16:00, il Castello Alfonsino - Forte a Mare apre le sue porte a un'esperienza unica: un viaggio tra le mura che hanno vissuto assedi, battaglie e silenzi carichi di memoria. Lungo il percorso di visita, tra sale storiche e scorci suggestivi, un attore darà.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Castello Alfonsino E' la più antica associazione sportiva di Forlì: il Tiro a segno apre le porte per far conoscere le sue attività Il “Forteguerri“ apre le sue porte al Mit di Boston Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Castello Alfonsino Argomenti discussi: Generazione a Confronto: al Castello Alfonsino-Forte a Mare un laboratorio creativo per famiglie; Brindisi, al Castello Alfonsino un laboratorio per famiglie: nonni, genitori e bambini creano lo stemma di famiglia; Da Beethoven alla musica Klezmer passando per Mendelssohn e Rossini: concerto del Trio Mistral; Otto residenze d’artista nel segno della luce Monte Castello di Vibio diventa laboratorio creativo. Sabato 31 Gennaio Ore 16:00 Il Castello Alfonsino – Forte a Mare apre le sue porte a un’esperienza unica: un viaggio tra le mura che hanno vissuto assedi, battaglie e silenzi carichi di memoria. Lungo il percorso di visita, tra sale storiche e scorci suggesti facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.