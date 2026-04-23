Memoria e Resistenza il Ministero ripristina i fondi anche per il campo Fossoli

Questa mattina il ministro della Cultura ha contattato telefonicamente un rappresentante del settore per comunicare il ripristino dei fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, incluso il campo Fossoli. La decisione segue i tagli che erano stati apportati dal Governo in precedenza. Nessuna altra informazione è stata diffusa sui dettagli o le tempistiche di questo intervento finanziario.

"Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, dopo i tagli che erano stati effettuati dal Governo. Il ministro ci ha tenuto a precisare che.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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