Il presidente del consiglio ha nuovamente criticato il Superbonus, definendolo una misura dannosa per le finanze pubbliche italiane. Ha affermato che questa iniziativa ostacola la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea a causa del livello di debito. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche fiscali adottate negli ultimi anni.

Giorgia Meloni torna ad attaccare il Superbonus, definendolo una “misura sciagurata” che pesa in misura notevole sui conti pubblici italiani e impedisce al Paese di uscire dalla procedura Ue per debito eccessivo. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo il via libera da parte del governo al nuovo Documento di finanza pubblica, con dati che confermano lo sforamento della soglia del 3% nel rapporto deficitPil. Superbonus e deficit, perché l’Italia resta sotto procedura Ue. Secondo le stime diffuse da Eurostat, il rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo nel 2025 si è attestato al 3,1% del Pil, oltre il limite del 3% previsto dalle regole europee.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meloni sul Superbonus: “Misura sciagurata, ci impedisce di uscire dalla procedura Ue”

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