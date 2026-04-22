Il ministro ha espresso frustrazione riguardo al Superbonus, definendolo un ostacolo per uscire dalla procedura di deficit eccessivo dell'Unione Europea. Ha sottolineato che, nonostante questa spesa, lo Stato avrebbe comunque mantenuto il deficit sotto il limite del 3% anche nel 2025. La dichiarazione si concentra sull'impatto delle misure fiscali e sulla percezione di una spesa ingente legata ai lavori di ristrutturazione energetica.

"Fa arrabbiare" che "saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l'esborso di miliardi di euro per il superbonus. La sciagurata misura del governo di sinistra del Conte II, al momento, impedisce all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione, togliendo al governo margine di spesa da destinare alla sanità pubblica, alla scuola, al sostegno dei redditi più bassi". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Che poi ha aggiunto: "Riguardo alla riduzione del deficit, il Governo ha ottenuto un risultato considerato da molti irraggiungibile. Nel 2022, quando si è insediato l’attuale Governo, abbiamo trovato un rapporto deficitPil dell’8,1%; oggi lo abbiamo portato al 3,1%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Il Superbonus ci impedisce di uscire dalla procedura Ue, fa rabbia"

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