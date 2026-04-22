Conti pubblici Meloni Obiettivo 3% sfiorato Superbonus misura sciagurata

Il governo ha annunciato di aver quasi raggiunto l’obiettivo del 3% di deficit, un traguardo considerato difficile da molti analisti. Nel frattempo, il Superbonus viene indicato come una misura giudicata negativa da alcuni membri dell’esecutivo. La discussione sui conti pubblici e le politiche economiche continua a essere al centro del dibattito politico e pubblico. Le dichiarazioni ufficiali sono state rilasciate durante un intervento in Parlamento.

ROMA (ITALPRESS) – “Riguardo alla riduzione del deficit, il Governo ha ottenuto un risultato considerato da molti irraggiungibile. Nel 2022, quando si è insediato l’attuale Governo, abbiamo trovato un rapporto deficitPil dell’8,1%; oggi lo abbiamo portato al 3,1%. Un dato non solo inferiore di 5 punti percentuali rispetto a quando ci siamo insediati, ma anche migliore delle previsioni del Governo stesso, che si fermavano al 3,3% per il 2025?. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Resta il rammarico per aver mancato di poco la soglia del 3%, che avrebbe consentito di uscire dalla procedura di infrazione europea con un anno di anticipo, cosa che avrebbe significato maggiore capacità di spesa per lo Stato – prosegue -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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