Trump attacca Meloni | crisi energetica e dubbi sulla sicurezza nazionale

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche contro la premier italiana e il Papa Leone XIV, focalizzandosi sulla gestione delle risorse energetiche del paese e sulla sicurezza nazionale. Sono stati evidenziati dubbi riguardo alle capacità dell’Italia di affrontare la crisi energetica e le tensioni con l’Iran. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di polemiche politiche e diplomatiche tra le parti coinvolte.

Il presidente statunitense Donald Trump ha scagliato una serie di attacchi durissimi contro la premier Giorgia Meloni e il Papa Leone XIV, mettendo in discussione la capacità dell’Italia di gestire le proprie necessità energetiche e la sicurezza nazionale nel contesto delle tensioni con l’Iran. Durante un colloquio con la giornalista Viviana Mazza, il leader americano ha espresso profondo sconcerto per l’atteggiamento della guida del governo italiano, accusandola di non voler contribuire alla risoluzione della minaccia nucleare iraniana e di delegare all’America la gestione degli approvvigionamenti petroliferi. Le tensioni diplomatiche tra Washington e Roma sulla sicurezza energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump attacca Meloni: crisi energetica e dubbi sulla sicurezza nazionale Crisi e petrolio, blitz di Giorgia Meloni nel Golfo: missione per rafforzare la sicurezza energetica nazionaleLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è appena giunta a Gedda, in Arabia Saudita , per una missione istituzionale nei Paesi del Golfo . Rinnovare le accise come fa il governo Meloni è uno spreco di soldi: l’analisi ISPI sulla crisi energeticaMentre il governo guidato da Giorgia Meloni rinnova il taglio delle accise per contenere i rincari, la crisi energetica globale entra in una fase...