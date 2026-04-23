Meloni resta avanti arranca il campo largo | cosa svelano gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, il centrodestra mantiene un vantaggio rispetto alle altre forze politiche. La coalizione, che comprende diverse forze di destra e centrodestra, continua a registrare risultati superiori rispetto alle altre liste in competizione. I dati sono stati raccolti recentemente e mostrano come l’orientamento degli elettori si mantenga stabile, anche se ci sono variazioni tra le diverse rilevazioni.

Il centrodestra ancora in vantaggio sul campo largo. Questo è quanto emerge dal sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per 'Porta a Porta' che vede la coalizione guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni avanti con il 46,5% (+1,4%) sul centrosinistra che, privo di Azione, si ferma al 45,4% (+0,6%). In grande ripresa Fratelli d'Italia che, rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 7 aprile, sale di un punto percentuale e mezzo guadagna l'1,5%, e si attesta al 28,8% seguito dal Pd che si ferma al 22,5% (+0,2%). A distanza di ben 6 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle, invece, segna un +0,5% attestandosi al 12,2%. Terza Forza Italia all'8,6% (-0,2%), mentre la Lega è stabile all'8,3%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni resta avanti, arranca il campo largo: cosa svelano gli ultimi sondaggi Notizie correlate Ultimi sondaggi politici venerdì 27 marzo, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di MeloniPer chi voterebbero gli italiani venerdì 27 marzo? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. Ultimi sondaggi politici venerdì 10 aprile, oggi vincerebbe il campo largo: superato il centrodestra di MeloniPer chi voterebbero gli italiani venerdì 10 aprile? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. Approfondimenti e contenuti Referendum, Giorgia Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico». Il video dopo la sconfitta«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Inizia così il video pubblicato sui social da Giorgia Meloni ... ilmessaggero.it Meloni: «Un’occasione persa». Ma avanti con la legge elettorale (e niente elezioni anticipate»«Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia» dice Giorgia Meloni nel messaggio affidato ai social dopo aver incassato la sconfitta sul referendum sulla giustizia. Ma quel che ... ilmessaggero.it