Corte del Pakistan choc | convalida le nozze forzate tra una minore cristiana rapita e un uomo di 30 anni

La Corte Costuzionale del Pakistan ha confermato il matrimonio tra una minore cristiana e un uomo di 30 anni, dopo aver giudicato legittimo il rapporto nonostante l’accusa di rapimento. La decisione riguarda il caso di Maria Shahbaz, una ragazza rapita e poi sposata con l’uomo. La sentenza ha suscitato reazioni e discussioni nel paese.

Sentenza choc della Corte Costituzionale federale del Pakistan, che ha convalidato il matrimonio di Maria Shahbaz, una giovane ragazza cristiana, con l’uomo di 30 anni accusato del suo rapimento. I giudici si sono basati sul suo «aspetto fisico» e su un presunto certificato, dichiarandola «maggiorenne». Questo nonostante il padre della giovane, Shahbaz Masih, avesse fornito il certificato di nascita che provava che al momento del rapimento, ovvero nel luglio 2025, che fosse minorenne. Documento che la Corte, in virtù della prestanza fisica ha respinto definendolo «inattendibile». La protesta delle Chiese cristiane. Gli esponenti delle Chiese... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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