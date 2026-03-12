Meloni | 21 paesi UE hanno separato le carriere giudiziarie

Durante un evento al Teatro Franco Parenti di Milano, la presidente del Consiglio ha annunciato che 21 paesi dell’Unione Europea hanno adottato sistemi distinti per le carriere giudiziarie. Ha inoltre parlato del referendum sulla giustizia, illustrando la posizione del governo italiano. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici o sui motivi delle scelte adottate è stato fornito.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso la parola al Teatro Franco Parenti di Milano per presentare la visione governativa sul referendum sulla giustizia. L'intervento si è svolto nel contesto della promozione organizzata dai gruppi parlamentari del partito Fdi alla Camera e al Senato. La premier ha ribadito che l'obiettivo non è eliminare la magistratura, ma correggere le disfunzioni che pesano sui cittadini italiani. Il cuore della proposta risiede nella separazione delle carriere tra ruoli giudiziari e amministrativi, una misura già attiva in ventuno dei ventisette paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto espresso dalla leader esecutiva, l'Italia rischia di rimanere indietro rispetto agli standard europei se non adotta questo modello.