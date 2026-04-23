Il presidente del consiglio ha commentato l’esito di un procedimento giudiziario, affermando che si tratta di una notizia significativa che conferma la validità delle scelte adottate. Ha inoltre sottolineato come siano stati sprecati due anni a causa di interpretazioni giudiziarie ritenute forzate e infondate, che hanno avuto un impatto sul percorso politico e amministrativo del paese.

"Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Nostra strada valida, persi due anni per letture giudiziarie forzate"

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