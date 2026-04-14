In un recente saggio, uno storico dell’arte ha presentato una visione critica delle idee associate a un partito di destra, definendole in modo negativo e riduttivo. La sua analisi si concentra sul modo in cui vengono interpretate le posizioni politiche, inserendole in un quadro che ne semplifica la complessità. La discussione si concentra su alcuni aspetti della storia politica e culturale, senza approfondimenti sulle diverse sfumature delle opinioni coinvolte.

Un complesso che l’ha sempre portata, per dirla con Massimo Fini, ad essere «antropologicamente incapace di accettare la destra», a disprezzarne gli esponenti e i sostenitori, giudicati sempre e comunque ignoranti e gretti, a negarne o a ridicolizzarne le espressioni culturali, «perché la sinistra difende ideali, mentre la destra difende interessi» e quindi, se presenta un profilo intellettuale, o si maschera o ricicla idee altrui. Questo retroterra psicologico, faceva notare il sociologo, produce nel mondo progressista un atteggiamento pedagogico, «un misto di supponenza e snobismo» al cui fondo c’è un riflesso razzista, connotato «da un...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il razzismo etico di Montanari mette nel ghetto le idee di destra

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