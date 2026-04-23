La presidente del Consiglio si trova a Cipro per incontri ufficiali, portando con sé la questione del deficit di bilancio, che potrebbe comportare uno scostamento rispetto ai limiti previsti. Durante una conferenza stampa, ha citato l’eventualità di un superamento delle soglie di deficit e ha criticato un ex ministro per alcune decisioni sui bonus fiscali. Nei prossimi giorni si attende anche un incontro diretto con l’alto rappresentante dell’Unione Europea.

AGIA NAPA (CIPRO) – La presidente del Consiglio attera a Cipro con una zavorra pesante, non essere uscita dalla procedura per il deficit. E il contesto non la aiuta. La crisi dello Stretto di Hormuz non ha al momento né una fine né un peso specifico quantificabile. Le bollette restano alte, l’ultima manovra prima delle elezioni politiche è ormai all’orizzonte. All’Italia serve la sponda di Bruxelles. A Meloni non basta il piano lanciato mercoledì da Ursula von der Leyen. “L’Europa deve essere più coraggiosa. Appezzo quanto fatto dalla Commissione ma non è sufficiente”, è la stilettata del capo dell’esecutivo. Non sarà l’unica, nei quasi sette minuti di doorstep con i cronisti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meloni da Cipro: “Deficit di bilancio, non escludo scostamento”. Attacca Conte per il superbonus. E parlerà a tu per tu con Ursula

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