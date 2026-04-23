Sabato 25 aprile si terrà al Pala Melilli la partita tra Melilli Volley e Volley Valley. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, poiché la vittoria consentirebbe ai neroverdi di avvicinarsi in modo significativo alla qualificazione ai playoff. La partita si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà le formazioni in corsa per conquistare un posto nella fase successiva del campionato.

? Cosa sapere Melilli Volley e Volley Valley si sfidano sabato 25 aprile al Pala Melilli.. La vittoria garantisce alle neroverde un passo decisivo verso i playoff della categoria.. Sabato 25 aprile alle ore 18, il palazzetto di via Gorizia ospiterà un confronto decisivo tra Melilli Volley e Volley Valley, con le Minervini pronte a lottare per un posto nei playoff della categoria. Il clima che si respira nel quartiere intorno al Pala Melilli è già elettrico, nonostante la partita debba ancora disputarsi. Non è solo una sfida sportiva: è il momento in cui la stagione prende una piega definitiva. Con soli due punti che separano la vicecapitona neroverde dalle etnee terze classificate, ogni singolo set diventerà un tassello fondamentale per il destino del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melilli Volley, sfida decisiva per i playoff: tutto in gioco sabato

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