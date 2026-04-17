Via Borghesi domenica 19 aprile scatta il divieto di transito per la mostra Radici e orizzonti

Domenica 19 aprile, in occasione dell’apertura della mostra “Radici e orizzonti” allo Spazio 3 di via Borghesi, ci saranno cambiamenti temporanei nella circolazione. Per l’evento, sarà vietato il transito in quella strada durante tutta la giornata. Questa misura si rende necessaria per permettere l’allestimento e la gestione della manifestazione. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore solo per la giornata di domenica.