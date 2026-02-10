Oroscopo Amore Sagittario 16-22 Febbraio 2026 | Orizzonti e Radici

La settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 porta il Sagittario a riflettere sulle sue relazioni. I sentimenti sono forti, ma c’è anche bisogno di fermarsi e capire bene cosa si desidera. Le emozioni sono intense, ma si mescolano a un po’ di confusione interiore. È il momento di fare chiarezza e di capire quali sono le radici dei propri sentimenti.

Sagittario: Oroscopo dell'Amore In sintesi: amore e relazioni L' oroscopo dell'amore per il Sagittario nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 riflette un desiderio di espansione frenato da una necessaria introspezione. Con l'ingresso di Saturno in Ariete, il tuo spirito d'avventura trova finalmente una direzione costruttiva: in amore, non cerchi più solo l'evasione, ma un progetto che possa durare nel tempo. La tua compatibilità questa settimana è premiata con chi sa condividere la tua visione del mondo senza limitare il tuo bisogno di libertà, ma offrendoti al contempo un porto sicuro in cui tornare.

