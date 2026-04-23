Meli e la Fata Galanti | l’appello per salvare la lingua siciliana

L’Accademia della Lingua Siciliana ha annunciato che il 23 aprile 2026 sarà dedicato a “La Fata Galanti” di Meli, con un evento che mira a sostenere e promuovere la lingua siciliana. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di tutela e valorizzazione delle tradizioni linguistiche dell’isola. La data scelta si inserisce nel calendario dedicato alla cultura siciliana e alle sue radici letterarie.

? Cosa sapere L'Accademia della Lingua Siciliana promuove La Fata Galanti di Meli il 23 aprile 2026.. L'integrazione del codice ISO 639-3 nei metadati ISBN tutela la visibilità digitale del siciliano.. Il 23 aprile 2026, l’Accademia della Lingua Siciliana celebra la Giornata Mondiale del Libro promuovendo la lettura di La Fata Galanti di Giovanni Meli per sostenere il patrimonio linguistico dell’isola. In occasione della ricorrenza istituita dall’UNESCO, che mira a proteggere la creatività e la circolazione delle opere letterarie, l’istituzione accademica ha rinnovato l’appello a sostenere l’editoria locale. L’invito rivolto ai cittadini è...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meli e la Fata Galanti: l’appello per salvare la lingua siciliana Notizie correlate Accademia della Crusca: privati e imprese per salvare la linguaIl presidente Paolo D’Achille ha annunciato che l’Accademia della Crusca cercherà il sostegno di imprese, aziende e soggetti privati per finanziare... La denuncia dopo l’appello: "I corsi di lingua per stranieri in scantinati e corridoi: basta"Lezioni negli sgabuzzini e lungo i corridoi, spesso in ambienti poco curati e con evidenti limiti di sicurezza: disagi e problemi nella sede...