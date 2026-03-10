Dopo un appello pubblico, è stata presentata una denuncia riguardo ai corsi di lingua per stranieri presso la sede scolastica ‘Fermi’ di Torrette. Le lezioni si svolgono spesso in ambienti inadeguati, come sgabuzzini e corridoi, con scarse condizioni di sicurezza e spazi poco curati. La situazione interessa gli studenti del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti coinvolti in queste difficoltà.

Lezioni negli sgabuzzini e lungo i corridoi, spesso in ambienti poco curati e con evidenti limiti di sicurezza: disagi e problemi nella sede scolastica ‘Fermi’ di Torrette per gli studenti del Cpia, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. Stiamo parlando soprattutto di adulti stranieri che seguono i corsi per migliorare la lingua, un aspetto sociale di enorme rilevanza. La denuncia è arrivata ieri in consiglio comunale da parte di Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi, minoranza) che ha raccolto il grido d’allarme di operatori e studenti: "Quella sede, così come stanno le cose – ha detto Pesaresi – non è adeguata per ospitare 500 alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La denuncia dopo l’appello: "I corsi di lingua per stranieri in scantinati e corridoi: basta"

