L'Accademia della Crusca ha annunciato che intende coinvolgere imprese e privati per sostenere le attività di conservazione, ricerca e restauro della lingua italiana. Il presidente ha spiegato che il supporto finanziario proveniente da soggetti privati sarà utilizzato per promuovere iniziative legate alla tutela e allo studio della lingua. L'obiettivo è raccogliere risorse da aziende e singoli interessati a contribuire alla salvaguardia del patrimonio linguistico.

Il presidente Paolo D’Achille ha annunciato che l’Accademia della Crusca cercherà il sostegno di imprese, aziende e soggetti privati per finanziare interventi di conservazione, ricerca e restauro. L’iniziativa nasce per compensare il calo dei finanziamenti pubblici e permettere all’ente di proseguire le proprie attività scientifiche e manutentive. Durante un incontro dedicato alle prospettive future dell’istituzione, è stata presentata una nuova immagine coordinata che prevede un rinnovamento grafico completo dell’identità visiva. Questo cambiamento estetico accompagna una strategia di raccolta fondi articolata su tre direttrici principali: la tutela dei beni mobili, la valorizzazione della sede e l’avanzamento della ricerca linguistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accademia della Crusca: privati e imprese per salvare la lingua

L'allarme dell'Accademia della Crusca: "Lingua italiana a rischio""Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che, perché si possa parlare di un italiano del futuro, bisogna fare qualcosa al più presto”.

L’italiano e il rischio del silenzio: se la lingua di Dante diventa un dialetto. L’appello dell’Accademia della CruscaIl 24 marzo rimarrà probabilmente una data impressa negli annali della linguistica italiana.

Temi più discussi: Firenze, la Crusca presenta le attività e i progetti in corso; La Crusca oggi, tra passato e presente. La vita e le attività dell’Accademia linguistica più antica del mondo; La Crusca tra passato e presente: un bilancio che guarda al futuro.

La Crusca è antica ma vuole stare al passo con i tempiLa sfida è quella di accogliere sempre nuove banche dati in un unico portale e di riprendere così, in forma nuova e al passo coi tempi, l’attività lessicografica che ha caratterizzato l’Accademia fin ... nove.firenze.it

Dai restauri alla ricerca, la Crusca fa appello ai privati per nuovi progettiPartecipare al restauro dei beni mobili dell'Accademia della Crusca; contribuire a progetti di conservazione e valorizzazione della sede dell'Accademia, la villa medicea di Castello, e a progetti di r ... ansa.it

Il frullone, simbolo tradizionale dell'Accademia della Crusca, nella sua nuova veste grafica. - facebook.com facebook

Si dice "crocifisso" o "crocefisso" Buona Pasqua dall'Accademia della Crusca: bit.ly/crocifisso_Cru… x.com