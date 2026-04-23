Melfi si accende di nuoto | sfida paralimpica e meeting nazionale

Sabato 25 aprile, presso la piscina Tartaglia a Melfi, si svolge il campionato regionale di nuoto paralimpico. L’evento vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse zone e rappresenta una delle principali manifestazioni sportive in programma nella città. La giornata include anche un meeting nazionale di nuoto, che coinvolge nuotatori di vari livelli e categorie. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

? Cosa sapere Melfi ospita sabato 25 aprile il campionato regionale di nuoto paralimpico alla piscina Tartaglia.. L'evento segue la tappa di Viggiano e precede il meeting nazionale per esordienti pomeridiano.. Sabato 25 aprile, la piscina comunale Mauro Tartaglia di Melfi ospiterà la seconda tappa del campionato interregionale e regionale di nuoto paralimpico, un evento che vede protagonisti gli atleti sotto l’egida della Fisdir e della Finp. La competizione, che si svolgerà nella mattinata del fine settimana festivo, rappresenta il seguito del successo ottenuto il 22 febbraio presso il Parco natatorio di Viggiano, dove i nuotatori provenienti da Matera, Melfi, Potenza, Baragiano, Picerno e Latronico avevano dato vita a una manifestazione affollata e ricca di partecipazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melfi si accende di nuoto: sfida paralimpica e meeting nazionale Notizie correlate Il meeting ’+ Nuoto Insieme’Si è svolta domenica scorsa nella piscina Primo Gregori la terza edizione del meeting “+ Nuoto Insieme”, gara del settore Propaganda dedicata a... Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di LivornoNella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno” è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di... Contenuti utili per approfondire M5S, una vera pianificazione industriale su Melfi non si vedeLo stabilimento di Stellantis a Melfi resta in cassa integrazione, i nuovi modelli annunciati non garantiscono la piena saturazione occupazionale, l'indotto continua a vivere in una condizione di ... ansa.it Il vescovo di Melfi celebra messa al presidio dei lavoratori dell'indotto StellantisIl vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, monsignor Ciro Fanelli, ha celebrato oggi una messa natalizia 'per il lavoro e la dignità' presso il presidio dei lavoratori dell'area Industriale di ... ansa.it