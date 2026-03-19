Nel primo giorno del Meeting di Livorno, nuoto, si sono distinti alcuni atleti nella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno”. Tra i protagonisti, Lisa Angiolini ha mostrato ottime prestazioni. La competizione ha visto in azione diversi nuotatori che si stanno preparando per i prossimi campionati italiani di Riccione. La giornata è stata dedicata alle gare di apertura del torneo.

Nella vasca lunga del secondo trofeo “BPER Città di Livorno” è andata in scena un day-1 di grande interesse, utile per valutare il livello di condizione di alcuni degli atleti in vista dei campionati italiani di Riccione. In Toscana, la padrona di casa Lisa Angiolini ha dimostrato di essere in ottima forma, dominando i 200 rana e fermando il cronometro a 2’23?87. La 30enne allenata da Gianluca Valeri ha migliorato il proprio record personale di tre centesimi, precedendo la primatista italiana Francesca Fangio (2’27?05) e Lucrezia Mancini, al personale di 2’27?99. Nella stessa prova al maschile, Christian Mantegazza ha nuotato un 2’14?72, superando l'”eterno” Edoardo Giorgetti (2’15?50) e Alessandro Fortini (2’16?06). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza nel day-1 del Meeting di Livorno

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Seconda giornata alla Lausanne Swim Cup con Thomas Ceccon protagonista nei 50 farfalla: 23.07 e secondo posto ex aequo con Noe Ponti, tempo che vale il 6° posto nel ranking mondiale stagionale. Oro per Lisa Angiolini nei 100 rana, argento per Chiara - facebook.com facebook