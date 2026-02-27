Il meeting ’+ Nuoto Insieme’

Domenica scorsa si è tenuto nella piscina Primo Gregori il terzo incontro del torneo “+ Nuoto Insieme”, una manifestazione dedicata ai giovani atleti del settore Propaganda. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi, che hanno dato il meglio nelle varie prove in programma. La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e collaborazione.

Si è svolta domenica scorsa nella piscina Primo Gregori la terza edizione del meeting " + Nuoto Insieme ", gara del settore Propaganda dedicata a bambini e ragazzi. L'evento, organizzato dalla Asd Sportup Sambenedettese, ha accolto 150 atleti provenienti da tutta la provincia, trasformando la mattinata in una vera festa dello sport. Complice la domenica di Carnevale, l'atmosfera è stata ancora più colorata e coinvolgente. Tra una gara e l'altra non sono mancati sorrisi, tifo e momenti di aggregazione, nel pieno spirito di inclusione che caratterizza il settore Propaganda. A tutti i partecipanti sono state consegnate medaglie, gadget e una mascherina personalizzata firmata Sportup, un piccolo ma significativo ricordo di una giornata speciale vissuta all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della solidarietà.