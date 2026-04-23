Mediaset vs D’Urso | Le pretese della conduttrice sono del tutto infondate

Si apre un contenzioso tra la rete televisiva e l’ex conduttrice, che ha presentato una denuncia contro l’azienda per cui ha lavorato fino a tre anni fa. La società ha replicato definendo infondate le richieste avanzate dall’ex volto del pomeriggio di Canale 5 e ha espresso fiducia nella possibile risoluzione favorevole nelle sedi giudiziarie. La vicenda riguarda le pretese della conduttrice, considerate dalla rete prive di fondamento.

È scontro aperto tra Mediaset e Barbara D’Urso. Dopo che la conduttrice ha denunciato l’azienda per cui ha lavorato fino a tre anni fa, la TV di Pier Silvio Berlusconi respinge ogni pretesa avanzata dall’ex volto del pomeriggio di Canale 5, dichiarandosi fiduciosa per l’esito in Tribunale. L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate sono le parole di Andrea Di Porto, legale di Mediaset. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia conclude l’avvocato.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Mediaset vs D’Urso: “Le pretese della conduttrice sono del tutto infondate” Notizie correlate Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: “Ricostruzione strumentale, pretese infondate”Si compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e... Contenuti e approfondimenti Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: Ricostruzione strumentale, pretese infondateSi compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Dopo le indiscrezioni sulla causa promossa dall’ex conduttrice, è ... superguidatv.it Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: Diritti non pagati e ingerenze sugli ospiti. Il Biscione: Pretese risarcitorie del tutto infondateL'ex conduttrice avvia un'azione legale dopo una mediazione fallita. Contestati anche presunti controlli sugli ospiti dei suoi programmi. ilfattoquotidiano.it