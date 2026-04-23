Caso Barbara D’Urso-Mediaset l’azienda respinge tutto | Ricostruzione strumentale pretese infondate

Mediaset ha respinto le accuse avanzate da Barbara D’Urso, definendo le sue richieste come strumentali e infondate. La società ha ribadito che la ricostruzione dei fatti fornita nelle ultime settimane è stata interpretata in modo distorto e che le pretese dell’ex conduttrice televisiva non trovano fondamento nella realtà. La vicenda legale prosegue con le parti coinvolte che continuano a sostenere le proprie posizioni davanti ai tribunali.

Si compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Dopo le indiscrezioni sulla causa promossa dall’ex conduttrice, è arrivata prima la presa di posizione ufficiale del legale dell’azienda, il professor Andrea Di Porto, e poi anche una ricostruzione rilanciata da ANSA attraverso fonti vicine a Cologno Monzese. Il quadro che emerge va in una direzione precisa: il gruppo respinge ogni addebito, contesta radicalmente la versione dei fatti attribuita alla conduttrice e rivendica la piena correttezza del proprio operato. Il comunicato del legale Mediaset: “Pretese del tutto infondate”. A fissare la posizione ufficiale dell’azienda è stato il professor Andrea Di Porto, avvocato di Mediaset, con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: “Ricostruzione strumentale, pretese infondate” Notizie correlate LEGALI MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e... Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: ecco le sue richieste all’aziendaTra i punti oggetto di controversia, la richiesta dell'azienda di concordare gli ospiti con Maria De Filippi e Silvia Toffanin Barbara D’Urso fa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Domenica In, Barbara D’Urso torna in corsa: il retroscena che fa tremare Matano (e anche Selvaggia Lucarelli); La giacca da motociclista di Barbara D'Urso è il capospalla wow che accelera lo stile del look questa primavera; Barbara D’Urso, il piano per tornare in TV: tra vendette e ristrutturazioni. Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: Ricostruzione strumentale, pretese infondateSi compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Dopo le indiscrezioni sulla causa promossa dall’ex conduttrice, è arrivata prima la presa di posizione ufficiale ... superguidatv.it Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale dopo la rottura: una causa che nasce dal silenzio e da una frattura più umana che contrattualeLa causa arriva dopo mesi di tensioni: sul tavolo i diritti d’autore, il futuro dei programmi e una rottura che resta, prima di tutto, personale. La nostra ricostruzione esclusiva ... vanityfair.it Tra Barbara D’Urso e Mediaset finisce a carte bollate La conduttrice trascina il Biscione in tribunale: il caso degli insulti social e quello dei diritti d'autore... - facebook.com facebook