MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO | ADDEBITI RESPINTI PRETESE INFONDATE

Mediaset ha pubblicato una nota ufficiale in cui respinge le accuse avanzate dai legali di Barbara d’Urso, riguardanti una disputa legale tra le parti. L’azienda ha dichiarato che le richieste avanzate sono state respinte e ha definito le pretese come infondate. La vicenda riguarda una controversia legale tra Mediaset e la conduttrice, senza ulteriori dettagli sui motivi o le fasi del procedimento.

Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e la conduttrice. NOTA DI PROF. ANDREA DI PORTO, AVVOCATO DI MEDIASET “L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia”. Altri articoli sulla causa tra...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE” Notizie correlate LEGALI MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e... Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: “Ricostruzione strumentale, pretese infondate”Si compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset; Grande Fratello VIP: Sfida sensoriale: back to back Video; Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 a Domenica Live: quei successi prima della battaglia col Biscione. Barbara D’Urso contro Mediaset: i motivi della battaglia legaleBarbara D'Urso fa causa a Mediaset. La presentatrice denuncia ingerenze, offese e i mancati pagamenti dei diritti. mam-e.it Barbara d'urso contro Mediaset: la causa per insulti social e diritti d'autoreBarbara D'Urso ha deciso di portare in giudizio Mediaset: la disputa riguarda un post offensivo del profilo aziendale, il riconoscimento dei diritti d'autore e presunte ingerende editoriali ... notizie.it Barbara d’Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta dopo che una procedura di mediazione si è conclusa con un nulla di fatto. Lo rende noto LaSt - facebook.com facebook #BarbaraDUrso fa causa a #Mediaset: ecco cosa è accaduto a tre anni dall’uscita di scena di Francesco Fredella x.com