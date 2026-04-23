MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO | ADDEBITI RESPINTI PRETESE INFONDATE

Da bubinoblog 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha pubblicato una nota ufficiale in cui respinge le accuse avanzate dai legali di Barbara d’Urso, riguardanti una disputa legale tra le parti. L’azienda ha dichiarato che le richieste avanzate sono state respinte e ha definito le pretese come infondate. La vicenda riguarda una controversia legale tra Mediaset e la conduttrice, senza ulteriori dettagli sui motivi o le fasi del procedimento.

Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e la conduttrice. NOTA DI PROF. ANDREA DI PORTO, AVVOCATO DI MEDIASET “L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia”. Altri articoli sulla causa tra...🔗 Leggi su Bubinoblog

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