LEGALI MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO | ADDEBITI RESPINTI PRETESE INFONDATE

Mediaset ha diffuso una nota ufficiale in cui respinge le accuse avanzate dai legali di Barbara d’Urso, in merito alla recente controversia legale tra l’azienda e la conduttrice. Secondo il comunicato, le pretese avanzate sono considerate infondate e gli addebiti sono stati respinti. La disputa riguarda questioni legate a rapporti contrattuali e addebiti economici tra le parti coinvolte. La vicenda è ora al centro dell’attenzione pubblica.

Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e la conduttrice. NOTA DI PROF. ANDREA DI PORTO, AVVOCATO DI MEDIASET “L’Azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull’esito positivo della controversia”. Altri articoli sulla causa tra...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LEGALI MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE” Notizie correlate Barbara D’Urso contro Mediaset: “Perché ha deciso di portare in tribunale l’azienda”"Dopo tre anni dall’uscita forzata di Barbara D’Urso dagli studi del Biscione, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale... Barbara D’Urso contro Mediaset: la decisione che fa tremare il BiscioneDopo oltre tre anni di silenzio forzato e tentativi falliti di trovare un accordo, Barbara D’Urso ha deciso di passare all’azione legale contro... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Barbara D’Urso contro Mediaset: i motivi della battaglia legaleBarbara D'Urso fa causa a Mediaset. La presentatrice denuncia ingerenze, offese e i mancati pagamenti dei diritti. mam-e.it Barbara d'urso contro Mediaset: la causa per insulti social e diritti d'autoreBarbara D'Urso ha deciso di portare in giudizio Mediaset: la disputa riguarda un post offensivo del profilo aziendale, il riconoscimento dei diritti d'autore e presunte ingerende editoriali ... notizie.it Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: secondo La Stampa, i legali della conduttrice contesterebbero un vecchio post offensivo pubblicato su Twitter da un account ufficiale Mediaset, il mancato riconoscimento dei diritti d’autore per i programmi firmati da lei e le - facebook.com facebook "Ingerenze e diritti non pagati'" Barbara D'Urso fa causa a Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice procede per le vie legali. #ANSA x.com