McTominay maschera le difficoltà degli attaccanti del Napoli nonostante 143 milioni spesi

Nel match di ieri, il centrocampista ha svolto un ruolo decisivo nel cercare di coprire le lacune offensive della squadra, che ha investito oltre 143 milioni di euro per rafforzare l’attacco. Nonostante gli sforzi e le spese notevoli, i giocatori offensivi non sono riusciti a trovare la via del gol, e le difficoltà sono state evidenti durante tutto l’incontro. McTominay si è distinto come elemento chiave nel tentativo di mantenere l’equilibrio in mezzo al campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nell’arco delle prime due stagioni a Napoli, Scott McTominay ha dimostrato di essere un attaccante decisivo, siglando ben 20 gol in Serie A. Il suo contributo si è rivelato cruciale in un momento in cui i gol dei centravanti del Partenopei sono stati scarsi sotto la guida di Antonio Conte. Nella stagione in corso, il Napoli ha faticato a trovare la rete, con solo 48 gol segnati. Il miglior marcatore della squadra in campionato è l’ex stella del Manchester United, Rasmus Hojlund, con 10 gol realizzati in 28 partite. Un trend preoccupante considerando i periodi più prolifici della squadra sotto la guida di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - McTominay maschera le difficoltà degli attaccanti del Napoli nonostante 143 milioni spesi. Notizie correlate Nonostante i quasi 500 milioni di euro spesi, il Liverpool rischia di non andare nemmeno in ChampionsEkitiké, Frimpong, Isak, Kerkez: un’estate da pazzi per il Liverpool campione d’Inghilterra, che è arrivato a spendere la bellezza di 489,68 milioni... Leggi anche: Il Guardian: “Il Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i soldi spesi” Contenuti utili per approfondire McTominay maschera le difficoltà degli attaccanti del Napoli nonostante 143 milioni spesi.GENOVA, ITALIA – 7 FEBBRAIO: Scott McTominay del Napoli esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e SSC Napoli allo Stadio Luigi Ferraris il 7 febbraio 2026. (Foto di ... napolipiu.com McTominay spiega le difficoltà del Napoli: Brutta situazione, va ritrovata la magia dell’anno scorsoScott McTominay spiega in diretta dopo Copenaghen-Napoli di Champions, tutte le difficoltà che sta vivendo la squadra di Conte: Dobbiamo trovare quel pizzico di magia o quelle combinazioni di gioco ... fanpage.it