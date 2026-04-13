Il Napoli ha concluso la partita contro il Parma con un pareggio di 1-1. Nelle ultime settimane, il rendimento della squadra è stato oggetto di discussione, con alcuni osservatori che sottolineano come, nonostante gli investimenti, la squadra sia peggiorata rispetto alle stagioni precedenti. La lotta per lo scudetto si fa complicata, soprattutto considerando le prestazioni delle altre squadre in testa alla classifica.

Il Napoli ha pareggiato 1-1 a Parma. Può dire addio alla corsa scudetto? Tutto lascia pensare che sarà molto complicato che l’Inter abbia un grande crollo di fine stagione, dunque per gli azzurri si fa difficile. Uno spiraglio in fondo al tunnel nella partita di ieri è stato Scott McTominay, autore del gol del pareggio. Il Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i tanti acquisti di mercato. Nicky Bandini sul Guardian scrive partendo da Parma-Napoli: Ricorda che Conte ha fatto un ottimo lavoro nello stabilizzare la squadra dopo il calo invernale, e prima di questo weekend arrivava da cinque vittorie consecutive. Ma, dopo essere andato sotto nel primo minuto contro il Parma, non è mai sembrato in grado di allungare la serie di vittorie.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Guardian: “Il Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i soldi spesi”

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