Nonostante i quasi 500 milioni di euro spesi il Liverpool rischia di non andare nemmeno in Champions

Il Liverpool ha investito circa 490 milioni di euro durante l’ultima sessione di mercato, con acquisti come Ekitiké, Frimpong, Isak e Kerkez. Nonostante questa spesa record, la squadra rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. I nuovi giocatori sono stati ingaggiati per migliorare la rosa, ma finora non sono stati ancora determinanti nei risultati della squadra.

Ekitiké, Frimpong, Isak, Kerkez: un’estate da pazzi per il Liverpool campione d’Inghilterra, che è arrivato a spendere la bellezza di 489,68 milioni di euro. Quasi mezzo miliardo per cosa? Per trovarsi, dopo 31 giornate, a -2 dal quarto posto e con il rischio di essere superato dal Chelsea. La sconfitta col Brighton per 2-1 è una mazzata pesante per i Reds. Liverpool, il posto Champions si allontana. Riporta il Guardian: Danny Welbeck non ha rinunciato alla speranza di entrare nella rosa dell’Inghilterra per il Mondiale e, con due gol, ha mostrato esattamente cosa si perde Thomas Tuchel, infliggendo un duro colpo alle speranze del Liverpool di qualificarsi alla Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nonostante i quasi 500 milioni di euro spesi, il Liverpool rischia di non andare nemmeno in Champions Articoli correlati Nonostante i quasi 500 milioni spesi in un anno, il City non ha vinto alcun trofeoL'ultimo della lista è Semenyo, acquistato dal Bournemouth per 73,7 milioni di euro. Leggi anche: Gioco d’azzardo, numeri record. Spesi 25 milioni nel 2024: quasi duemila euro a persona Tutto quello che riguarda Nonostante i quasi 500 milioni di euro... Discussioni sull' argomento Juve Stabia, Abate suona la carica per la sfida contro lo Spezia: le parole in conferenza; Bitcoin supera i 72.000$ mentre le criptovalute avanzano nonostante un dollaro più forte: Mercati Crypto Oggi; S&P 500 in calo mentre i venditori dominano nonostante la solida crescita degli utili del primo trimestre; Mar Cinese Orientale: immagini satellitari rilevano migliaia di pescherecci cinesi in formazione insolita. Terzo tempo per Marquez nonostante una caduta, solo undicesimo Bagnaia #SportMediaset facebook Apple, i ricavi dall'AI sono già quasi miliardari nonostante l'assenza di Siri x.com