Mbda la Fim Cisl conquista il doppio dei voti | trionfo alle urne

Alle recenti elezioni sindacali nello stabilimento Mbda, la Fim Cisl ha ottenuto il doppio dei voti rispetto alle precedenti consultazioni. La vittoria si è concretizzata con l’elezione di due rappresentanti, Gennari e Ceccarelli. I risultati hanno determinato un aumento significativo della presenza del sindacato all’interno dell’azienda, consolidando la sua rappresentanza tra i lavoratori. Le operazioni di voto si sono svolte senza particolari intoppi e sono state confermate dalle autorità competenti.

? Cosa sapere La Fim Cisl raddoppia i voti nello stabilimento Mbda con l'elezione di Gennari e Ceccarelli.. Il nuovo delegato supplementare consolida la sigla come principale interlocutore sindacale in azienda.. I lavoratori dello stabilimento Mbda hanno rinnovato il mandato sindacale con un voto che ha la Fim Cisl ottenere un incremento dei consensi pari al doppio rispetto alla tornata precedente, assicurandosi un delegato supplementare. Le consultazioni per la nomina delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno delineato una nuova geografia interna all’azienda. La sigla ligure ha registrato una crescita significativa del proprio peso nel contesto dello stabilimento, ponendosi ufficialmente come il principale polo di riferimento per i dipendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mbda, la Fim Cisl conquista il doppio dei voti: trionfo alle urne Notizie correlate MBDA La Spezia: trionfo Uilm alle RSU, il sindacato guida la crescitaLa rappresentanza sindacale nello stabilimento MBDA di La Spezia vede una netta prevalenza della Uilm, che dopo le recenti consultazioni elettorali... Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 l'affluenza sfiora il 15%, più del doppio dell'ultimo referendum Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mariani nuovo ad di Leonardo. Puzzle nomine al 90%. Elezioni Rsu e Rls in Mbda, Fim Cisl: Consensi raddoppiati, ci candidiamo sempre più a essere punto di riferimentoElezioni Rsu e Rls in Mbda, Fim Cisl: Consensi raddoppiati, ci candidiamo sempre più a essere punto di riferimento ... msn.com Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo: vince la Fim CislLa Fim Cisl primo sindacato della Cobo Sud di Chieti Scalo. Alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle Rsu e della Rls presso lo stabilimento, che hanno visto una partecipazione pari all’86% d ... chietitoday.it