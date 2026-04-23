Maziar Firouzi è passato da muoversi tra le strade di Palermo a partecipare a eventi a Cannes, arrivando a incontrare actor di fama internazionale. La sua storia inizia come bambino che camminava per le vie della città siciliana e si è sviluppata fino a raggiungere momenti di notorietà nel mondo dello spettacolo. Recentemente, si è mostrato soddisfatto dei risultati ottenuti, commentando con entusiasmo il suo percorso di crescita.

Maziar Firouzi appartiene a quella categoria rara di attori che sembrano portarsi addosso, insieme al talento, anche una ferita. Una ferita antica, mai del tutto rimarginata, che invece di chiuderlo lo ha spinto verso gli altri, verso i personaggi, verso il bisogno quasi fisico di raccontare storie. Nato e cresciuto a Palermo, tra il Borgo Vecchio e il Teatro Garibaldi, Maziar Firouzi ha iniziato prestissimo, quando ancora non aveva gli strumenti per spiegarsi perché stare su un palco gli desse quella sensazione così precisa di pace. Poi, col tempo, ha capito che il teatro non era soltanto un mestiere o una vocazione: era il luogo in cui poteva abitare più vite, il luogo in cui poteva sentirsi meno solo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maziar Firouzi, da Palermo a Cannes passando per Mel Gibson: “Nel momento in cui finalmente raccolgo”

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