Prince il tesoro ritrovato | esce l’inedito del 1991 da Paisley Park

In occasione del decimo anniversario della morte di Prince Rogers Nelson, il 21 aprile 2026, è stato reso disponibile online un brano mai pubblicato prima, risalente al 1991 e conservato negli archivi dell'artista presso Paisley Park. La canzone, mai ascoltata fino a ora, viene presentata in formato digitale e rappresenta una novità per i fan e gli appassionati di musica.

Il decimo anniversario della scomparsa di Prince Rogers Nelson viene celebrato oggi, 21 aprile 2026, con il rilascio digitale di un brano inedito custodito nei suoi archivi personali. La traccia, intitolata With this tear, è stata registrata nel novembre 1991 presso lo studio di Paisley Park e rappresenta l’apertura di un percorso di pubblicazioni che vedrà l’uscita di un intero album mai prima nel corso di questo anno. Un tesoro musicale riemerso dagli archivi di Paisley Park. La nuova uscita digitale non è solo un omaggio alla memoria dell’artista di Minneapolis, scomparso a 57 anni proprio in questa data dieci anni fa, ma è anche il frutto di un meticoloso lavoro tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prince, il tesoro ritrovato: esce l’inedito del 1991 da Paisley Park Notizie correlate Per Prince piovono lacrime (e gadget). Viaggio a Paisley Park, 10 anni dopo"Maledetto fentanyl" sussurra all’orecchio del marito la cinquantenne con la felpa dei Denver Broncos mentre sullo schermo dello Studio A di Paisley... Esce da scuola e scompare, 16enne ritrovato alla stazione di CasertaE’ stato ritrovato dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Caserta un minore di 16 anni che era scomparso all’uscita di scuola, a...