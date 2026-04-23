Maxi truffa sull' energia il blitz parte da Bari | sequestrati 55 milioni tra Italia e Olanda

Una vasta operazione della Guardia di finanza ha portato al sequestro di oltre 55 milioni di euro tra Italia e Olanda, in seguito a un’indagine sulla gestione dell’energia. L’intervento, disposto dalla Procura di Roma, ha coinvolto più regioni e ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo. L’indagine si concentra su una presunta truffa di grandi proporzioni nel settore energetico.

Operazione su larga scala della Guardia di finanza che, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 55 milioni di euro tra Italia e Olanda.Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale capitolino, riguarda.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Alessandria, maxi blitz della GdF: 2 milioni di falsi sequestratiLa Guardia di Finanza ha sventato un vasto sistema di commercio illegale ad Alessandria, colpendone la struttura che distribuiva merci false... Maxi truffa 'Bonus Facciate', sequestrati crediti e beni per 77 milioni di euro. Sigilli anche nel casertanoMaxi sequestro da 76,9 milioni di euro relativi a crediti d'imposta connessi al “Bonus Facciate” e indebitamente ottenuti.