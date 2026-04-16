Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa due milioni di euro in prodotti contraffatti durante un’operazione a Alessandria. L’intervento ha portato alla scoperta di un'organizzazione che distribuiva merci false sia tramite negozi fisici sia attraverso canali online. L’attività è stata condotta congiuntamente da vari reparti delle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato alcuni soggetti coinvolti nel commercio illecito.

La Guardia di Finanza ha sventato un vasto sistema di commercio illegale ad Alessandria, colpendone la struttura che distribuiva merci false attraverso canali fisici e piattaforme digitali. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 2 milioni di pezzi contraffatti, con un valore economico stimato superiore ai 2 milioni di euro, coinvolgendo direttamente 50 persone denunciate. Il cuore dell’operazione nel casalese: tra marketplace e canali tradizionali. L’indagine condotta sul territorio di Alessandria ha permesso di smantellare un sodalizio criminale capace di muoversi con agilità tra il commercio locale e l’universo dei social network e dei marketplace online.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, maxi blitz della GdF: 2 milioni di falsi sequestrati

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