Pasquetta tra sole e caldo | traffico intenso sulle strade di Bari e provincia

Durante questa giornata di Pasquetta, il cielo si è mantenuto sereno e le temperature sono salite, portando molte persone a spostarsi sulle strade di Bari e dei dintorni. La principale arteria stradale ha registrato un traffico molto intenso, con code e rallentamenti evidenti. Questa situazione si è verificata a seguito di una fine di marzo segnata da piogge abbondanti, maltempo e disagi diffusi.

Previste code lungo la Statale 16 e le altre arterie che collegano il capoluogo all'entroterra. Positive le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni Una Pasquetta tra sole e caldo su Bari e provincia, quasi un ‘risarcimento’ dopo una fine di marzo caratterizzata da forti piogge, maltempo e notevoli disagi. Le ottime condizioni del Lunedì dell'Angelo, dunque, hanno permesso a tanti di organizzarsi per trascorrerlo in compagnia. Dalle prime ore del mattino si registrano numerosi movimenti di auto lungo le principali arterie stradali, ovvero la Statale 16 per chi deciderà di spostarsi lungo la costa, ma anche la 100 e la 96, per coloro che, invece, che preferiranno il verde dell'entroterra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pasquetta con sole e temperature in aumento su Bari e provincia, inizio settimana dal tempo stabileDopo l'intensa ondata di maltempo dei giorni scorsi, torna il sereno: salve scampagnate e gite fuori porta, ma per il secondo weekend di aprile lo...

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Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta. Sole e bel tempo su tutta ItaliaAl Nord il sabato è tipicamente primaverile, con cielo sereno ovunque o poco nuvoloso. Soffiano i venti, da direzioni variabili, ma i mari iniziano a risultare più calmi. A Torino 7-22°C, a Milano ... tg24.sky.it

Pasquetta tra sole e transito di nubi sul centroPasquetta tra sole e transito di nubi sul centro ... msn.com

Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

La Fondazione Magnani-Rocca è aperta anche il lunedì di Pasquetta con “Il SIMBOLISMO in Italia” x.com