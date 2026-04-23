Maxi ponte di primavera su strade e autostrade Anas | week-end di fuoco l' avviso ai viaggiatori

In vista delle festività del 25 aprile e del primo maggio, le autorità hanno annunciato un intenso traffico sulle strade e autostrade gestite da Anas. Si prevede che tra oggi e il 3 maggio circa 95 milioni di veicoli percorreranno le principali arterie, in un fine settimana che si preannuncia molto trafficato. L’obiettivo è avvisare i viaggiatori di possibili code e congestioni lungo le rotte più frequentate.

All'orizzonte, il maxi ponte di Primavera: in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Come rende noto Anas, rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico, oggi si stima una crescita del +6%; domani.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Anas prevede su strade e autostrade 95 milioni di veicoli per il maxi ponte di primaveraLungo la rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del primo maggio, sono... Maxi ponte di Primavera, Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli: l'Adriatica osservata specialeSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ponti di primavera, traffico intenso sulle strade: previsto il transito di 95 milioni di veicoli - isNews; Ponti sul Po: al Verdi, lavori subacquei per consolidare le pile; Cremona-Castelvetro in manutenzione straordinaria con senso unico alternato, in arrivo il ponte nuovo Casalmaggiore-Colorno. Esodo ponte di primavera, Anas prevede 95 milioni di spostamenti(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa ... ilmattino.it Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italiane ... tg24.sky.it Esodo ponte di primavera, Anas prevede 95 milioni di spostamenti - Il video x.com Secondo il progetto di Anas il guardrail verrebbe installato a un metro dalla porta di ingresso della sua abitazione - facebook.com facebook