Tre mezzi pesanti si scontrano sulla Sp19 nel Bresciano | viabilità in tilt e traffico bloccato

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Sp19 nel Bresciano. Tre mezzi pesanti si sono scontrati, causando il blocco totale della strada tra Concesio e Ospitaletto. L’incidente è avvenuto all’altezza della prima galleria di Gussago, e al momento la viabilità è completamente in tilt. Sul posto stanno lavorando i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rindirizzare il traffico. Nessuna informazione aggiornata sulle condizioni dei conducenti.

Scontro tra mezzi pesanti in A10: traffico bloccato Incidente in Brianza tra veicoli pesanti: due uomini in ospedale e traffico in tilt sulla Sp 41

