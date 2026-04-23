Maxi operazione antidroga a Novara | fermate 21 persone Minacce di morte ai familiari per i carichi non pagati

All'alba di oggi, i carabinieri di Novara hanno arrestato 21 persone in una vasta operazione antidroga che ha coinvolto le regioni Piemonte, Lombardia e Liguria. Durante le indagini, sono emersi episodi di minacce di morte rivolte ai familiari di alcuni sospetti per ottenere pagamenti relativi a carichi di droga. L'operazione ha portato alla disarticolazione di una rete di narcotrafficanti attiva su più territori.

I carabinieri del comando provinciale di Novara hanno smantellato all'alba di oggi, giovedì 23 aprile, una ramificata rete dedita al narcotraffico che operava tra Piemonte, Lombardia e Liguria. L'operazione, chiamata in codice "Back Door", ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari nelle.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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