Operazione antidroga a Palermo | undici persone fermate in un’ampia retata su rete di spaccio transnazionale

Le forze dell’ordine hanno fermato undici persone durante un’ampia retata a Palermo. Gli investigatori hanno scoperto una rete di spaccio di droga con collegamenti oltre i confini nazionali. L’operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e si è concentrata su un traffico di sostanze stupefacenti che attraversa più paesi. Ora si attendono i dettagli sulle accuse e le eventuali misure preventive.

Undici persone sono state fermate in un’operazione congiunta delle forze dell’ordine a Palermo, nell’ambito di un’indagine che ha messo a nudo una rete di spaccio di sostanze stupefacenti con radici transnazionali. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha coinvolto polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, ed è scattata dopo mesi di indagini che hanno seguito i movimenti di sostanze illegali tra il Nord Africa, la Sicilia e altre aree del sud Italia. I fermati, tutti di origine nordafricana con precedenti per reati legati al consumo e al traffico di droga, sono stati identificati come membri di una cellula organizzata che gestiva il transito di cocaina e hashish attraverso rotte marittime e terrestri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica hanno smantellato una rete di spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche, sequestrando ingenti quantità di droga e arrestandone i protagonisti.

