Operazione antidroga a Palermo | cinque persone fermate per traffico di sostanze illegali

La polizia di Palermo ha arrestato cinque persone nel quartiere Noce, nel cuore della città. Gli agenti del Commissariato “Zisa-Borgonuovo” hanno scoperto un traffico di sostanze illegali e li hanno fermati in flagranza di reato. L’operazione, coordinata dalla Procura, ha portato alla loro cattura e al sequestro di droga.

Palermo, 4 febbraio 2026 – Cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato nel quartiere Noce, zona centrale della città, in un'operazione coordinata dalla Procura di Palermo e condotta dai poliziotti del Commissariato "Zisa-Borgonuovo". L'operazione, scattata all'alba di ieri, ha portato al sequestro di oltre 3 chilogrammi di hashish e circa 250 grammi di cocaina, sostanze che, secondo gli inquirenti, erano state messe in circolazione con regolarità negli ultimi diciotto mesi in diversi punti del capoluogo siciliano. L'indagine, avviata nel novembre 2023 e conclusa a luglio 2024, ha messo a nudo un'organizzazione strutturata, con una base operativa stabilita in un appartamento di viale della Libertà, nei pressi del parco della Favorita, un luogo che si è rivelato punto di riferimento per le attività di acquisto, distribuzione e coordinamento delle cessioni.

