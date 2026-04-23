Maxi fusione WBD-Paramount Skydance nasce un nuovo gigante dei media

Gli azionisti hanno approvato una delle più grandi fusioni nel settore dei media, unendo le forze tra due grandi gruppi del settore. Questa operazione crea un nuovo protagonista capace di competere con i principali servizi di streaming e le piattaforme cinematografiche. La fusione rappresenta un passo importante in un mercato in continua evoluzione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e le offerte di contenuti a livello globale.

Via libera degli azionisti a un’operazione storica che sfida Netflix e rivoluziona streaming e cinema. Gli azionisti di Warner Bros. Discovery (WBD) hanno ufficialmente ratificato la colossale vendita a Paramount Skydance. Con un’operazione valutata complessivamente circa 111 miliardi di dollari, includendo il pesante carico debitorio, l’accordo sancisce la fine di un’epoca per uno dei pilastri storici di Hollywood e promette di ridisegnare integralmente i confini dell’ intrattenimento mondiale. L'approvazione, giunta al termine di un’assemblea virtuale durata appena dieci minuti, ha visto una maggioranza schiacciante di voti a favore della proposta di acquisizione in contanti, fissata a 31 dollari per azione.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Maxi fusione WBD-Paramount Skydance, nasce un nuovo gigante dei media Notizie correlate Paramount acquisisce Warner Bros Discovery – nasce il nuovo gigante dello streaming globaleParamount acquisisce Warner Bros Discovery con un accordo da 110 miliardi di dollari creando un gigante dello streaming globale tra cinema, sport e... Paramount acquista Warner Bros: maxi fusione da 110 miliardi dopo il passo indietro di NetflixParamount ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Warner Bros Discovery, chiudendo una partita industriale che nelle ultime settimane aveva visto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Mark Ruffalo critica la fusione tra Paramount e Warner. Paramount compra Warner Bros. Discovery: ok degli azionisti alla fusione da 111 miliardi di dollariNonostante l'opposizione di mille divi di Hollywood, gli azionisti di Wbd hanno approvato l’accordo con Paramount Skydance, avvicinando David Ellison al controllo di un nuovo impero hollywoodiano. Ma ... milanofinanza.it Warner Bros, azionisti approvano fusione da 110 miliardi di dollari con Paramount(Teleborsa) - Gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato la proposta di fusione da 110 miliardi di dollari con Paramount Skydance. Apprezziamo il supporto e la fiducia che i nostri azion ... finanza.repubblica.it