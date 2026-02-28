Paramount acquisisce Warner Bros Discovery – nasce il nuovo gigante dello streaming globale

Paramount ha annunciato di aver acquisito Warner Bros Discovery in un accordo del valore di 110 miliardi di dollari. L'operazione porta alla creazione di un nuovo gigante nel settore dello streaming globale, con attività che spaziano dal cinema allo sport e alle piattaforme digitali. La fusione è stata ufficializzata attraverso la firma di un accordo definitivo tra le due aziende.

Paramount Skydance Corporation ha annunciato ufficialmente la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD), un'operazione di portata tellurica che mira a dare vita a un colosso dell'intrattenimento di nuova generazione.

