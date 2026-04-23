Mauro Esposito, ex attaccante di Cagliari e Roma, ha raccontato di essere stato escluso dal Mondiale del 2006 perché appartenente al Cagliari. Ha aggiunto che nel mondo del calcio molti compagni e figure conosciute sono sparite nel tempo, lasciando l'impressione di un ambiente poco amichevole. Ha anche parlato delle scaramanzie dell'ex presidente del Cagliari, che avrebbe evitato l'utilizzo di certi tipi di giocatori per motivi superstiziosi.

Il sette con la fascia tra i capelli e la catenina al collo svolazzava come un’ape pungendo portieri in giro per l’Italia: "Ero un’ala pura, ora segnerei 15 gol a stagione. Ormai gli esterni tornano indietro e la passano". Mauro Esposito, 46 anni, vecchia punta di Pescara, Roma e soprattutto Cagliari — 66 gol in sei campionati tra Serie B e A, quinto miglior marcatore della storia — si prendeva i suoi rischi col sorriso. Ora insegna ai bambini come riuscirci. Mauro, oggi di cosa si occupa? "Alleno l’Under 13 del Pescara, la città in cui vivo e dove ho iniziato a giocare, e mi dedico alla mia accademia. Insegno la tecnica. Ho più di cento iscritti dai 10 ai 15 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro Esposito: "Tagliato dal Mondiale 2006 perché ero del Cagliari. Spariti tutti, nel calcio non ho amici"

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