Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, ha ripercorso il suo coinvolgimento nel Mondiale del 2006. In un'intervista, ha dichiarato di non aver mai festeggiato quel torneo, definendolo un'esperienza dolorosa. La sua riflessione si concentra su quei momenti, senza entrare in dettagli specifici, e mette in evidenza come quell'edizione sia rimasta impressa in modo negativo nella sua memoria.

«Non ho mai festeggiato il Mondiale del 2006, è stato doloroso, per me è doloroso. Hanno dato la possibilità a ogni giocatore di prendere la coppa del mondo e portarla a casa loro: io non l’ho voluta. Ho fatto 3 partite, tutte le qualificazioni, ma, nonostante questo, sono andato a casa e mi sono chiuso in casa. C’ero rimasto male, le partite fighe alla fine quali erano? Ho giocato. Con chi? Con il Ghana, gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca. Mi sono perso la semifinale con la Germania in Germania, la finale con la Francia. Quelle non hanno prezzo. Ecco perché sono andato a casa e tutti i miei amici, la mia famiglia mi hanno detto: ‘Grande Ale!’.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta: “Non ho mai festeggiato il Mondiale del 2006, è stato doloroso”

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