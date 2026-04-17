Dopo la vittoria contro il Cagliari a San Siro, il centrocampista dell’Inter ha spiegato di non aver esultato perché il suo cuore è legato alla squadra sarda. Ha aggiunto che la vittoria era necessaria per un motivo preciso, senza specificare ulteriori dettagli. Le sue parole sono state riportate subito dopo il match, senza interventi di altri protagonisti.

di Alberto Petrosilli Barella, centrocampista dell’Inter, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro il Cagliari a San Siro: le dichiarazioni. Tra i protagonisti assoluti della serata di San Siro c’è Nicolò Barella, autore della rete del raddoppio. Un gol dal sapore speciale per il centrocampista della proprietà Oaktree, che ha scelto di non esultare per rispetto verso il suo passato in Sardegna. PAROLE – « La parte che non si sentiva era magari vinceremo il Tricolor (ride.ndr). Fa piacere. Ci teniamo a fare bene dopo un anno fa che è stata una stagione difficile e comunque bella perché ci ha insegnato tanto. Adesso abbiamo bisogno di vincere e quindi che si sia ricreato questo ambiente con impegno, col gruppo e il mister, era fondamentale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella post Inter Cagliari: «Non ho esultato perché ce l’ho nel cuore, abbiamo bisogno di vincere per un motivo»

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