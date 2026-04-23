? Cosa sapere Maurizio Battista presenta lo spettacolo Uno nessuno e centomila sabato 11 luglio al Giardino Corallo.. L'evento di produzione Alma integra la programmazione culturale estiva tra Messina e Villa Bianco.. Sabato 11 luglio il Giardino Corallo di Messina ospiterà Maurizio Battista per la serata dedicata allo spettacolo Uno nessuno e centomila, un evento che porterà la comicità romana nel cuore della città messinese. L’appuntamento vede protagonista un artista poliedrico, capace di muoversi con disinvoltura tra i ruoli di attore, regista, conduttore televisivo e cabarettista. La proposta scenica di Battista si concentrerà sull’esplorazione delle sfumature della quotidianità, utilizzando un approccio dissacrante e un’autoironia distintiva per analizzare i comportamenti comuni e i fatti di cronaca più bizzarri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maurizio Battista a Messina: la risata che scuote il Giardino Corallo

Notizie correlate

“Uno nessuno e centomila”: show esilarante con Maurizio Battista al Giardino CoralloImperdibile appuntamento con Maurizio Battista, sabato 11 luglio, al Giardino Corallo di Messina.

Leggi anche: "Ho tutte la carte che parlano": Maurizio Battista risponde alla denuncia dell'ex manager e lancia pesanti accuse

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Maurizio Battista a Messina: show al Giardino Corallo; Comicità, Maurizio Battista sabato 11 luglio a Messina con Uno, nessuno e centomila; Misterbianco: inaugurazione nuova casa della comunità in via Galilei; Ondata di caldo | meteo ponte primo Maggio: 30 gradi al Sud.

Maurizio Battista a Messina: show al Giardino CoralloMaurizio Battista a Messina l'11 luglio 2026 al Teatro Giardino Corallo con lo show Uno, nessuno e centomila. Prezzi biglietti e prevendite online ... quotidianodiragusa.it

Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciprocheIl comico romano è accusato di stalking e diffamazione aggravata, ma anche lui ha presentato una denuncia nei confronti del suo ex impresario. L’avvocato dell’artista: Non ci spaventiamo ... quotidiano.net

Maurizio Battista torna dal 4 novembre Un one-man show divertente e coinvolgente, capace di mettere a nudo vizi e virtù dell’animo umano. Il cuore dello spettacolo è una riflessione profonda e allo stesso tempo ironica: se è vero che nella vita capita di cad facebook

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l'ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaiano x.com