Uno nessuno e centomila | show esilarante con Maurizio Battista al Giardino Corallo

Sabato 11 luglio, al Giardino Corallo di Messina, si terrà uno spettacolo con Maurizio Battista, noto comico italiano. L’evento prevede un intrattenimento con aneddoti, battute e ospiti, offrendo una serata dedicata alla comicità. La performance si svolgerà in un’area all’aperto, con biglietti disponibili per il pubblico. L’artista sarà sul palco per intrattenere gli spettatori con la sua tipica comicità, tra risate e momenti di svago.

Imperdibile appuntamento con Maurizio Battista, sabato 11 luglio, al Giardino Corallo di Messina. Torna la sfacciata comicità di Battista tra aneddoti, ospiti e tante battute per passare una serata all’insegna della comicità. “Uno nessuno e centomila” è il titolo dello show con il quale il comico.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Maurizio Battista, Il nuovo show al Teatro RegioLa rassegna “Tutti a Teatro” amplia ancora il cartellone con un nuovo imperdibile evento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maurizio Battista; Comicità, Maurizio Battista sabato 11 luglio a Messina con Uno, nessuno e centomila; Comici a SIROLO; Comicità, Maurizio Battista sabato 11 luglio a Messina con Uno, nessuno e centomila. Maurizio Battista torna in teatro con il nuovo show Uno, nessuno, centomilaDopo i successi record delle sue ultime tournée, Maurizio Battista, tra gli artisti più amati e popolari del panorama teatrale italiano, torna a calcare le scene con un nuovo spettacolo destinato a ... ilmessaggero.it Maurizio Battista, il nuovo spettacolo «Uno, nessuno, centomila» al Teatro Olimpico. Vizi e debolezze strappano risateMaurizio Battista, mercoledì 17 dicembre, ha debuttato al Teatro Olimpico con il nuovo spettacolo «Uno, nessuno, centomila». Lo show dell’attore comico romano, che resterà in scena fino all’8 febbraio ... video.corriere.it Maurizio Battista torna dal 4 novembre Un one-man show divertente e coinvolgente, capace di mettere a nudo vizi e virtù dell’animo umano. Il cuore dello spettacolo è una riflessione profonda e allo stesso tempo ironica: se è vero che nella vita capita di cad - facebook.com facebook